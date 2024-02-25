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Spor

Serdar Dursun sahasında suskun kaldı!

Geçen hafta Çaykur Rizespor maçında attığı golle Fenerbahçe'ye hayat veren deneyimli forvet Serdar Dursun dün akşamki Kasımpaşa maçında suskun kaldı.

25 Şubat 2024 Pazar 12:12 - Güncelleme:
Serdar Dursun sahasında suskun kaldı!
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Fenerbahçe'nin devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Serdar Dursun, 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında suskun kaldı.

Devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen ve Çaykur Rizespor maçında oyuna girdikten sonra golünü atan Serdar Dursun dün de ikinci yarı Cengiz'le yer değiştirdi.

SUSKUN KALDI

Tecrübeli golcü, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve maçı ağları sarsamadan tamamladı.

BU SEZON NE YAPTI?

32 yaşındaki golcü, bu sezon Karagümrük formasıyla 22 maçta 3 gol attı. Dursun, Fenerbahçe ile ikinci döneminde ise 2 maçta 1 kez ağları havalandırdı.

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