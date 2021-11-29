Serdar Dursun: Silkelenip, kendimize inanıp devam etmeliyiz

29 Kasım 2021 Pazartesi 23:01 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 23:01

Fenerbahçeli Serdar Dursun, Süper Lig'de Göztepe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Serdar Dursun "Mutlak 3 puan için gelmiştik. Zor bir maçtı. İlk 20 dakika oyuna iyi başladık. Sonra rakip üstünlüğü aldı. Kontrataktan golü buldular. İkinci yarı iyi başladık. Golü bulduk. İyi baskı kurduk, 2-1 olabilirdi. Gitgeller oldu sonrasında. Önemli bir maçtı. Trabzon'u yakalamak için 3 puana ihtiyacımız vardı. Kafamızı kaldırmamız lazım. Daha çok maç var. Silkelenip, kendimize inanıp devam etmeliyiz." dedi.

Sarı-lacivertli takımla ilgili konuşan Serdar Dursun "Oyuncular birbirine alışıyor. 1-2 pozisyonda daha tehlikeli girebilirdik. Ceza sahası çoğalamadık. Orta yapmadık, ceza sahasına girmeye çalıştık. Hocamız ortalar yapın, ceza sahasına girin dedi. İkinci yarı daha iyi oynadık. Yenemezsen nedenlerini araman lazım. Ofansif ve defansif olarak daha iyi oynamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Serdar Dursun ayrıca "Birbirimizi hepimiz tanıyoruz. 1 Temmuz'dan beri hepimiz beraberiz. Uzun bir süre oldu. Normal bu. Çok maç var. Bazı oyuncular daha çok oynuyor. Büyük takımlarda fırsat gelince katkı sağlamak lazım. Herkes elinden geleni yapıp performansını üste çekmeli." açıklamasını yaptı.