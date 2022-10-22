Serdar Dursun ''Yeter artık'' dedi! Ve Fenerbahçe'de bardak taştı

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un biletini kestiği Serdar Dursun, kararını verdi. Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamayan Serdar Dursun, takımdan ayrılmayı düşünüyor ve menajerine takım bulması için talimat verdi.

SERDAR DURSUN ADETA "YETER ARTIK!" DEDİ

Bu sezon teknik direktör Jorge Jesus ile yeni bir sayfa açan Fenerbahçe'de alınan sonuçlar başarılı olsa da takımda huzursuz olan isimler var. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerde skor yükünü çeken Serdar Dursun da bu isimlerin başında geliyor. Bu sezon Portekizli teknik adamın yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan milli golcü kararını verdi.

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Daha fazla forma giymek isteyen Serdar Dursun'un ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılmayı düşündüğü ve menajerine kendisine takım bulması talimatı verdiği iddia ediliyor.

SERDAR DURSUN'UN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin 2021'in yazında Darmstadt'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun, geçtiğimiz sezon 37 resmi maçta 15 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulunmuştu. Ancak bu sezon 11 resmi maçın yalnızca 4'ünde ilk 11'de yer alan ve toplam 501 dakika süre alan 31 yaşındaki golcü, 2 gol ve 2 asistle skora etki etti.