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Spor

Serdar Dursun yuvasına geri dönüyor!

Sezon başında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olan 32 yaşındaki deneyimli golcü Serdar Dursun sarı lacivertli ekibe geri dönüyor.

9 Şubat 2024 Cuma 10:20 - Güncelleme:
Serdar Dursun yuvasına geri dönüyor!
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Fatih Karagümrük'ün golcü oyuncusu Serdar Dursun, yaklaşık 6 aylık aranın ardından Fenerbahçe'ye geri dönüyor...

Sezon başında Fatih Karagümrük'e gönderilen Serdar Dursun, Umut Nayir'in ayrılmasının ardından yerli forvet takviyesi konusunda en önemli aday haline gelmişti. Oyuncuyla el sıkışan yönetim, Karagümrük'le de her konuda anlaştı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Serdar, dün takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve antrenmana çıkmadı. Tecrübeli oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Fenerbahçe'nin 2021-22 sezonun başında Alman ekibi Darmstadt 98'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 32 yaşındaki forvet, sarı lacivertli formayı 64 maçta giydi. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 19 gol ve 9 asistlik katkı yaptı. Serdar dursun Fenerbahçe'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

KARAGÜMRÜK'TE NE YAPTI?

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Serdar Dursun, Karagümrük formasıyla sahaya çıktığı 25 karşılaşda 6 gol kaydetti. 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro. tecrübeli futbolcu milli formayı ise 10 kez terletirken 7 gol ve 1 asitlik katkı verdi.

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