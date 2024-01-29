Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, "Yerli forvet takviyesi yapmak istiyoruz" sözlerinin ardından sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.

Şu ana kadar Rade Krunic, Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe, yerli forvet transferi için de harekete geçti.

SERDAR DURSUN'LA GÖRÜŞTÜ!

Sports Digitale'in haberine göre, Fenerbahçe, sezon başında takımdan ayrılan ve Fatih Karagümrük'e imza atan eski oyuncusu Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, takıma geri dönmeye sıcak bakan 32 yaşındaki futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fatih Karagümrük de bu sezon 6 kez ağları sarsan Serdar Dursun ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de 2021-2023 yılları arasında forma giyen Serdar Dursun, çıktığı 64 maçta 15 gol attı ve 9 asist yaptı.