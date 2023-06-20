Serdar Dursun'a 5 talip

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından takımdan gitme fikrinden şu an için vazgeçen Serdar Dursun'a teklif yağıyor.

Süper Lig'den Adana Demirspor'un ısrarla istediği yıldız oyuncu, Çaykur Rizespor ile Pendik'in de radarında. Serdar Dursun'a, Yunanistan'dan PAOK ile Almanya'dan Darmstadt'ın da talip olduğu öne sürüldü.

Tecrübeli golcünün ise yeni teknik direktörün belli olmasının ardından yol haritasını çizeceği öğrenildi.

Serdar Dursun, Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 26 karşılaşmaya çıkarken 4 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.