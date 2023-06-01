Serdar Dursun'a Avrupa'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon dikkat çeken bir performans sergileyen ancak bu sezon Jorge Jesus'un çok fazla kullanmadığı Serdar Dursun için sürpriz bir talip çıktı.

Macaristan ekiplerinden Ferencvaros'un milli futbolcuyu transfer etmek istediği öğrenildi.

31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Serdar Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 25 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmaların 7'sine ilk 11'de başlayan milli forvet, 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Milli yıldız Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro civarında gösteriliyor.