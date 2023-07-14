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Spor

Serdar Dursun'a bir talip daha

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Serdar Dursun'a Alman ekip Hertha Berlin'in talip olduğu belirtildi.

14 Temmuz 2023 Cuma 15:33 - Güncelleme:
Serdar Dursun'a bir talip daha
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Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'a Almanya'dan transfer ilgisi devam ediyor.

Alman basınında yer alan habere göre, Hertha Berlin'in yeni bir hücum transferi yapmak istediği vurgulandı.

Bundesliga'ya veda eden kulüpte, favori hücum takviyesi için favorilerden birinin de Fenerbahçe'den Serdar Dursun olduğu ifade edildi.

ESKİ KULÜBÜ DE İSTİYOR

Serdar Dursun için ayrıca eski kulübü Darmstadt 98'in de nabız yokladığı öne sürüldü.

31 yaşındaki forvetin adı daha önce de Macaristan ekibi Ferencvaros ile anılmıştı.

Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

SERDAR DURSUN KİMDİR?

2021 yazında Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan Serdar Dursun, sarı-lacivertli forma altında çıktığı ligde iki sezonda çıktığı 51 maçta 16 gol attı ve 7 asist yaptı.

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