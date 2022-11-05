Serdar Dursun'a bir yıkan haber daha! Jorge Jesus'tan sonra şimdi de o...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetiminde gözden düşen Serdar Dursun'a bir kötü haber de A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan geldi. Kuntz, sarı-lacivertlilerde süre alamayan Serdar Dursun'a aday kadroda yer vermemeyi planlıyor.

SERDAR DURSUN, JORGE JESUS'TAN KESİK YEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken Serdar Dursun için bu sezon işler tam tersine döndü. Milli golcü, teknik direktörü Jorge Jesus'tan geçer not alamadı. Sarı-lacivertlilerin Avrupa kadrosuna alınmayan Dursun, ligde de son 7 maçta sadece 2 dakika süre aldı.

SERDAR DURSUN'A BİR KÖTÜ HABER DE KUNTZ'TAN

Serdar Dursun'a bir kötü haber de A Milli Takım'dan geldi. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz, sarı-lacivertlilerde süre alamayan Serdar Dursun için kararını verdi. Alman çalıştırıcı, tecrübeli golcüyü İskoçya ve Çekya ile oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer vermemeyi planlıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de 11 resmi maçın 4'ünde ilk 11'de yer alabilen Serdar Dursun, toplam 501 dakika süre aldı. 31 yaşındaki milli golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulunabildi.