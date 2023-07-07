Serdar Dursun'a sürpriz talip! Alman ekibi devreye girdi

Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'a yeni bir talip çıktı.

HERTHA BERLIN İSTİYOR

Bild'de yer alan habere göre, Hertha Berlin'in hücum için transfer adaylarından birinin de Serdar Dursun olduğu belirtildi.

BAŞKA TAKIMLARLA ANILMIŞTI

31 yaşındaki futbolcunun adı daha önce eski takımı Darmstadt 98 ve Ferencvaros ile anılmıştı.

CEVABI MERAK KONUSU

Fenerbahçe'de geçen sezon Jorge Jesus döneminde fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun, bir önceki yıl İsmail Kartal'la birlikte iyi bir performans sergilemişti. 31 yaşındaki oyuncunun, İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından transfer için vereceği cevap büyük bir merak konusu oldu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 2021 yazında transfer olan Serdar Dursun, ilk yılında 15, geçen yıl ise 4 gol attı.

SÖZLEŞMESİNDE 1 YIL UZATMA OPSİYONU VAR

Fenerbahçe ile gelecek yıl kontratı bitecek Serdar Dursun'un sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu da yer alıyor.