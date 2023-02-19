Serdar Dursun'a sürpriz talip

Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Serdar Dursun'da yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirdiği kadroda da yer almayan Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı.

Bu sezon toplam 16 resmi maçta süre alabilen 31 yaşındaki forvet, 10 Süper Lig, 4 Avrupa Ligi eleme ve 2 de Şampiyonlar Ligi eleme karşılaşmasına çıktı.

Serdar Dursun, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı. Jesus'un planlarında yer almayan tecrübeli futbolcu, forvete yapılan Batshuayi ve Pedro transferlerinin ardından ise Avrupa listesinden çıkarıldı ve daha sonra kendisine takım aramaya başladı.

Almanya altyapısından yetişen Serdar Dursun'un menajeri, Avrupa'dan bazı kulüplerle temaslara başlarken, 31 yaşındaki forvete sürpriz bir talip daha çıktı.

POLONYA'DAN TALİP ÇIKTI

Polonya basınında yer alan habere göre; Polonya Ligi ekiplerinden Rakow, Serdar Dursun için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.

Haberde, Polonya Ligi'nde liderliğini sürdüren Rakow'un takıma kaliteli bir forvet oyuncusu katmak istediği ve bu doğrultuda Serdar Dursun'a yoğunlaşıldığı belirtildi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan milli futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, Polonya'da ara transfer döneminin 28 Şubat'ta sona erecek olması nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Öte yandan Serdar Dursun'un adı İtalyan ve Alman kulüpleriyle de anılıyor.