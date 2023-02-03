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Spor

Serdar Dursun'a sürpriz talip! Talih kuşu...

Fenerbahçe'nin tecrübeli forvet oyuncusu Serdar Dursun, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Jorge Jesus'un forma şansı vermediği milli oyuncu için sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Fotomaç3 Şubat 2023 Cuma 09:53 - Güncelleme:
Serdar Dursun'a sürpriz talip! Talih kuşu...
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Ligde son olarak Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertli takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.

Fenerbahçe'de gözden çıkartılan Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı.

Mechelen'i reddeden tecrübeli oyuncuya Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldi.

2024'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki forvetten bonservis kazanmak isteyen Fenerbahçe, yapılacak tekliflere açık durumda.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 karşılaşmada görev alan Serdar Dursun, 3 gol kaydetti.

Tecrübeli isim, 2 de asist yaptı.

İki ayağını da etkili kullanabilen Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon euro...

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