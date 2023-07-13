Serdar Dursun'a sürpriz talip! Yeni adresi belli oldu

2021 yılında Alman ekibi Darmstadt 98'den Fenerbahçe'ye transfer olan 31 yaşındaki deneyimli santrafor Serdar Dursun için transferde hareketli günler yaşanıyor. Süper Lig'den birçok talibi olan milli futbolcu Serdar Dursun'a son olarak Alman ekibi talip oldu.

SERDAR DURSUN'A ALMAN KANCASI

2022-2023 sezonu boyunca ilk 11'de yer bulmakta zorlanan Serdar Dursun için Alman ekibi devreye girdi. Gelecek sezonda forvet hattını güçlendirmek isteyen Herta Berlin, Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Alman ekibi oyuncunun transferi için Fenerbahçe yönetimi ile görüşmelere başladı.

TAKIMDAN AYRILMAYA ÇOK YAKIN

Serdar Dursun geçen sezon sahada olduğu süre boyunca taraftarlardan eleştirilerinin odağı olurken teknik direktör Jorge Jesus tarafından ise kısa süre içerisinde oyundan alındı. Yeni sezonda sarı-lacivertli ekibe birçok golcü futbolcunun katılması ile birlikte takımda süre bulmakta daha da zorlanacak olan Serdar Dursun takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi devam eden Serdar Dursun için uygun bir teklifin gelmesi durumunda sarı-lacivertli yönetim transfere onay vermeye hazırlanıyor.

Ayrıca yetenekli futbolcu Serdar Dursun, Süper Lig'in yeni kulübü Samsunspor'un da transfer listesinde yer alıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 26 resmi maça çıkan Serdar Dursun bunların yalnızca 7'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. 791 dakika oyunda kalan futbolcu 4 gol, 5asist ile skora katkı sağladı.