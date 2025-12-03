İSTANBUL 16°C / 7°C
  • Serdar Dursun'dan derbi pişmanlığı! ''Keşke paylaşmasaydım''
Spor

Serdar Dursun'dan derbi pişmanlığı! ''Keşke paylaşmasaydım''

Kocaelispor golcüsü Serdar Dursun'un Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gitmesi tepkilere neden olmuştu. 34 yaşındaki deneyimli golcü konu hakkında 'Onurlu, gururlu insanlarız. Maç satmak ya da bilerek oynamamak gibi bir şey asla olamaz. Oradaki tek hatam hikaye paylaşmaktı. Keşke paylaşmasaydım.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

3 Aralık 2025 Çarşamba 17:39
Serdar Dursun'dan derbi pişmanlığı! ''Keşke paylaşmasaydım''
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek için maça gittiği ve sarı-lacivertli taraftarların koreografisine katıldığı için tep gören Serdar Dursun açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'DE YANLIŞ BİR ALGI VAR"

Kocaelispor'da forma giyen futbolcu, taraftarlara yönelik açıklamasında "Fenerbahçe Kulübü, eski oyuncuları derbiyi izlemek için davet etti. Maça gitmemde bence hiçbir sorun yok. Türkiye'de bir algı var, 'eski takıma yatıyorsun' gibi... Bunu Selçuk İnan'a da yaptılar. Bu zihniyetten vazgeçmemiz lazım." dedi.

"KEŞKE PAYLAŞMASAYDIM!"

Açıklamalarına devam eden Serdar Dursun "Onurlu, gururlu insanlarız. Maç satmak ya da bilerek oynamamak gibi bir şey asla olamaz. Oradaki tek hatam hikaye paylaşmaktı. Keşke paylaşmasaydım. Kocaelispor taraftarını incittiysem, kusura bakmasınlar." ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE'YE DE GOL ATMAK İSTERİM"

Serdar Dursun ayrıca "Kimle oynadığımla ilgilenmiyorum, Kocaelispor'un futbolcusuyum. Elimden geleni yapacağım. Benim amacım, Fenerbahçe maçı gelince ilk 11'de oynamak, iyi oynamak ve golümü atmak. Taraftarlar rahat olsun, ben kanımın son damlasına kadar mücadele ederim." diye konuştu.

