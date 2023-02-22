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Spor

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe Yönetimi'ne rest! ''Ayrılmak istiyorum''

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan ve teknik direktör Jorge Jesus'un ilk 11'de düşünmediği Serdar Dursun, sarı lacivertli takımdan ayrılmak istiyor. Serdar Dursun'un Fenerbahçe Yönetimi'ne 'Oynamayacaksam ayrılmak istiyorum' dediği öğrenildi.

Sabah22 Şubat 2023 Çarşamba 10:15 - Güncelleme:
Serdar Dursun'dan Fenerbahçe Yönetimi'ne rest! ''Ayrılmak istiyorum''
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Bu sezon Batshuayi, Pedro, King transferleri sonrasında 5. forvet konumuna düşen Serdar Dursun, Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakıyor.

SERDAR DURSUN AYRILMAK İSTİYOR

Joao Pedro'nun da sakatlığını atlatıp erkenden takıma dönmesiyle forma şansı iyice azalan tecrübeli golcünün, yönetime "Oynamayacaksam ayrılmak istiyorum" dediği öğrenildi.

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POLONYA VE RUSYA'DAN TALİPLERİ VAR

Sabah'ın haberine göre; Rusya Ligi takımlarından Khimki'nin Serdar Dursun ısrarı sürerken, Polonya liginden Rakow Czestochowa da golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

1 MİLYON 250 BİN AVROLUK TEKLİF

Khimki, Serdar Dursun'a bir yıl için 1 milyon avro teklif etti. Fenerbahçe'ye de 1 milyon 250 bin avro bonservis bedeli önerildi.

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