Serdar Dursun'u yıkan haber! Resmen duyurdular

Fenerbahçe'de şu anda da süre almakta zorluk çeken Serdar Dursun'a kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Maxi Gomez için kulübü Valencia ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü. Gomez transferinin gerçekleşmesi durumunda Serdar Dursun'un sarı-lacivertlilerdeki geleceği tehlike altına girecek.

MAXİ GOMEZ GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ile Maxi Gomez'in transferi için prensip anlaşmasına vardı. Şu anda kulüpler, prosedürler ve ödeme planı üstünde görüşüyor.

SERDAR DURSUN, FORMAYI KAYBEDİYOR

Fenerbahçe'de şu anda da istediği şansı bulamayan Serdar Dursun'un Maxi Gomez'in gelmesiyle forma şansının iyice azalması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Serdar Dursun'un sarı-lacivertlilerden ayrılmak istediği iddia edilmişti. Gomez transferinin ardından Serdar Dursun'un geleceğinin ne olacağı merak konusu.

SERDAR DURSUN'UN FENERBAHÇE KARNESİ

Teknik direktör Jorge Jesus ile yeni bir sayfa açan Fenerbahçe'de süre almakta zorlanan Serdar Dursun, bu sezon 9 maçın 4'ünde ilk 11'de yer aldı ve toplam 440 dakika süre aldı. 30 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.