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Spor

Serdar Dursun'un golü yetmedi! İsmail Kartal ilk kez yenildi

İran Ligi'nin 24. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis, Shams Azar Qazvin deplasmanına konuk oldu. Persepolis, sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Haber Merkezi30 Mart 2025 Pazar 21:44 - Güncelleme:
Serdar Dursun'un golü yetmedi! İsmail Kartal ilk kez yenildi
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İran Ligi'nin 24. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis, Shams Azar Qazvin deplasmanına konuk oldu. Persepolis, sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Shams Azar Qazvin, 13. dakikada Mojtaba Fakhrian ile öne geçti. Persepolis'te Serdar Dursun 25. dakikada bu gole cevap verdi ve durum 1-1 oldu. Serdar Dursun, bu golüyle ligde oynadığı altıncı maçında dördüncü golünü attı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Ev sahibi ekip Shams Azar Qazvin, 55. dakikada Navid Komar ve 79. dakikada Mohammadjavad Azadeh'in attığı gollerle durumu 3-1'e getirdi.

Persepolis'te Milad Sarlak, 85. dakikada attığı golle maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde ligde ilk yenilgisini aldı.

Persepolis, bu yenilgiyle 47 puanda kaldı. Sham Azar Qazvin, 27 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Persepolis, sahasında Khuzestan ile karşılaşacak. Shams Azar Quazvin, Kheybar deplasmanına gidecek.

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