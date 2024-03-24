Serdar Dursun'un hedefi A Milli Takım

Milli Takımımız, Macaristan ile oynadığı mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu, Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosunda yer almak için iştahlanmış durumda.

HÜCUMCULAR ETKİSİZ KALDI

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, genç forvetleri Macaristan maçında tercih etmemişti. Semih Kılıçsoy ve Bertuğ Yıldırım, A Milli Takımın kadrosunda kendilerine yer bulamazlarken Enes Ünal da Macaristan'a karşı etkisiz bir performans sergiledi.

Ara transfer döneminin son gününde döndüğü Fenerbahçe'de nöbetçi golcü rolü üstlenen ve performansıyla da teknik direktör İsmail Kartal'ın hücumdaki önemli alternatiflerinden biri haline gelen Serdar Dursun, milli arada takımla çalışmalarına devam ediyor. Deneyimli golcünün en büyük motivasyonu şampiyonluğa katkı sağlamak... Serdar bir yandan da EURO 24 kadrosunda yer almayı hedefliyor.

UMUTLARI YÜKSELDİ

Montella'nın geniş listesinde olan Fener'in forveti, Macaristan maçı sonrası Ay-Yıldızlı takım için daha da umutlandı. 2021'de çağrıldığı milli takımda 429 dakika şans bulmasına karşın 7 gol, 1 asistlik olağanüstü bir performans ortaya koyan Serdar, golcü sıkıntısı yaşayan İtalyan teknik adamın büyük turnuva öncesi değerlendirmek istediği isimlerin başında geliyor.

Semih ve Bertuğ'u A Milli Takım'a almayan, Enes'ten ise umduğu pivot katkıyı bulamayan Montella'nın en uçta daha deneyimli bir isimle dev organizasyona katılmak istediği ifade ediliyor. Her fırsatta en büyük hayalinin doğduğu Almanya'da düzenlenecek olan turnuvada Ay-Yıldızlı formayla goller atmak olduğunu vurgulayan oyuncunun performansının da ligin kalan bölümünde artması bekleniyor.