İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2024 Pazar / 15 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Serdar Dursun'un hedefi A Milli Takım

Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan burada nöbetçi golcü rolünü üstlenen Serdar Dursun hedefini belirledi. Deneyimli forvet EURO 2024'te milli takımda olmak için büyük çaba harcıyor.

Fanatik24 Mart 2024 Pazar 10:57 - Güncelleme:
Serdar Dursun'un hedefi A Milli Takım
ABONE OL

Milli Takımımız, Macaristan ile oynadığı mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu, Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosunda yer almak için iştahlanmış durumda.

HÜCUMCULAR ETKİSİZ KALDI

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, genç forvetleri Macaristan maçında tercih etmemişti. Semih Kılıçsoy ve Bertuğ Yıldırım, A Milli Takımın kadrosunda kendilerine yer bulamazlarken Enes Ünal da Macaristan'a karşı etkisiz bir performans sergiledi.

Ara transfer döneminin son gününde döndüğü Fenerbahçe'de nöbetçi golcü rolü üstlenen ve performansıyla da teknik direktör İsmail Kartal'ın hücumdaki önemli alternatiflerinden biri haline gelen Serdar Dursun, milli arada takımla çalışmalarına devam ediyor. Deneyimli golcünün en büyük motivasyonu şampiyonluğa katkı sağlamak... Serdar bir yandan da EURO 24 kadrosunda yer almayı hedefliyor.

UMUTLARI YÜKSELDİ

Montella'nın geniş listesinde olan Fener'in forveti, Macaristan maçı sonrası Ay-Yıldızlı takım için daha da umutlandı. 2021'de çağrıldığı milli takımda 429 dakika şans bulmasına karşın 7 gol, 1 asistlik olağanüstü bir performans ortaya koyan Serdar, golcü sıkıntısı yaşayan İtalyan teknik adamın büyük turnuva öncesi değerlendirmek istediği isimlerin başında geliyor.

Semih ve Bertuğ'u A Milli Takım'a almayan, Enes'ten ise umduğu pivot katkıyı bulamayan Montella'nın en uçta daha deneyimli bir isimle dev organizasyona katılmak istediği ifade ediliyor. Her fırsatta en büyük hayalinin doğduğu Almanya'da düzenlenecek olan turnuvada Ay-Yıldızlı formayla goller atmak olduğunu vurgulayan oyuncunun performansının da ligin kalan bölümünde artması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.