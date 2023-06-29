Serdar Dursun'un kaderi belli oldu

Gelecek sezon kapsamında çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de, Serdar Dursun'un geleceğine karar verildi. İsmail Kartal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un durumu da netleşti ve takımda kalması yönünde karar çıktı.

İSMAİL KARTAL DUYURULDU

Fenerbahçe geride kalan sezon uzun yıllar devam eden şampiyonluk hasretine son veremedi. Fenerbahçe sezonu Türkiye Kupası ile tamamlasa da istenilen başarı elde edilemedi. Bu nedenle Fenerbahçe yeni sezon öncesi yeniden yapılanmaya girdi. Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile ayrıldı.

Yaşanılan bu ayrılığın ardından Kanarya'da göreve gelecek teknik adam büyük merak konusuydu. Son olarak ise Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı resmen duyurdu. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile anlaşması büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'de 3. kez İsmail Kartal dönemi başladı. Teknik adamın takımda yapacağı hamleler büyük merak konusu haline geldi. Fenerbahçe'de kadroya katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ediyor.

KARAR VERİLDİ

31 yaşındaki santrfor Serdar Dursun geride kalan sezon Jorge Jesus yönetiminde istediği kadar forma şansı bulamadı. Yeni sezonda ise oyuncuyla yolların ayrılması gündemde yer alırken İsmail Kartal'dan futbolcunun geleceği hakkında kritik karar geldi.

Fenerbahçe'de sezon bitiminde Serdar Dursun'un ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın oturacağının belli olmasının ardından tecrübeli forvetin kalma ihtimali yükseldi. Kartal, verim alacağını düşündüğü Serdar Dursun'un takımda tutulmasını talep etti.

Golcü oyuncu, Fenerbahçe'de özellikle Jorge Jesus göreve gelmeden önce İsmail Kartal döneminde göstermiş olduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.