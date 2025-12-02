İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4542
  • EURO
    49,4342
  • ALTIN
    5773.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serdar Dursun'un paylaşımı Kocaelispor taraftarının tepkisini çekti
Spor

Serdar Dursun'un paylaşımı Kocaelispor taraftarının tepkisini çekti

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi izlemeye gidenler arasında yer alan Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun'a, Körfez ekibinin taraftarları tepki gösterdi. Dursun, tepkiler üzerine derbiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarını sildi.

IHA2 Aralık 2025 Salı 01:28 - Güncelleme:
Serdar Dursun'un paylaşımı Kocaelispor taraftarının tepkisini çekti
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de oynanan derbide 1-1 berabere kaldı. Derbiyi izleyenler arasında Kocaelispor'da son haftalarda çıkış yakalayan ve bu hafta Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada tek golü kaydeden Serdar Dursun da yer aldı. Dursun'un derbiyle ilgili paylaşımları ve sosyal medyaya yansıyan görüntüleri Kocaelisporlu taraftarın tepkisine neden oldu. Taraftarlar, 'Camiaya yakışmayan hareket' olarak nitelendirirken, Serdar Dursun daha sonra derbi paylaşımlarını kaldırmak zorunda kaldı. Tribün liderleri ve paylaşımlara yorum yazan taraftarlar, Dursun'un camiadan özür dilemesi gerektiğini dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.