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Spor

Serdar Dursun'un talipleri artıyor! İtalya ve Almanya...

Fenerbahçe'nin deneyimli forvet oyuncusu Serdar Dursun'un talipleri artmaya devam ediyor. 31 yaşındaki golcü için Polonya2nın Rakow takımı en ciddi adaylardan biri. Bunun yanı sıra İtalyan ve Alman kulüpleri de Serdar Dursun'u yakından takip ediyor.

Fanatik19 Şubat 2023 Pazar 16:08 - Güncelleme:
Serdar Dursun'un talipleri artıyor! İtalya ve Almanya...
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Bu sezon toplam 16 resmi maçta süre alabilen 31 yaşındaki forvet, 10 Süper Lig, 4 Avrupa Ligi eleme ve 2 de Şampiyonlar Ligi eleme karşılaşmasına çıktı.

Serdar Dursun, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı. Jesus'un planlarında yer almayan tecrübeli futbolcu, forvete yapılan Batshuayi ve Pedro transferlerinin ardından ise Avrupa listesinden çıkarıldı ve daha sonra kendisine takım aramaya başladı.

Almanya altyapısından yetişen Serdar Dursun'un menajeri, Avrupa'dan bazı kulüplerle temaslara başlarken, 31 yaşındaki forvete sürpriz bir talip daha çıktı.

Polonya basınında yer alan habere göre; Polonya Ligi ekiplerinden Rakow, Serdar Dursun için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.

Haberde, Polonya Ligi'nde liderliğini sürdüren Rakow'un takıma kaliteli bir forvet oyuncusu katmak istediği ve bu doğrultuda Serdar Dursun'a yoğunlaşıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan milli futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, Polonya'da ara transfer döneminin 28 Şubat'ta sona erecek olması nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Öte yandan Serdar Dursun'un adı İtalyan ve Alman kulüpleriyle de anılıyor.

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