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Spor

Serdar Güler 11. golünü attı

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği mücadelede ilk golü atan Serdar Gürler, bu sezon resmi maçlarda 11. golünü kaydetti.

IHA1 Nisan 2023 Cumartesi 18:43 - Güncelleme:
Serdar Güler 11. golünü attı
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Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü'nü konuk etti. Müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan taraf İstanbul temsilcisi oldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Serdar Gürler, karşılaşmanın 36. dakikasında attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Gürler, Ankaragücü karşısında attığı golle birlikte bu sezon turuncu-lacivertli formayla resmi maçlarda 11. kez gol sevinci yaşadı. Aynı zamanda Gürler, gollerinin yanı sıra 6 asistlik de katkı sağladı. Bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 4 asist üretti.

Serdar Gürler, 87. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası yerini Deniz Türüç'e bıraktı.

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