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Spor

Serdar Gürler: Bana yakışmıyor

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Başakşehirli futbolcu Serdar Gürler, yaşanılan mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

12 Kasım 2023 Pazar 18:37 - Güncelleme:
Serdar Gürler: Bana yakışmıyor
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Başakşehirli futbolcu Serdar Gürler, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası açıklama yaptı.

Serdar Gürler yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Ne Beşiktaş ne biz kazanmayı hak etmedik. 1'er puanla ayrılsak kimse bir şey diyemezdi. Bakarsanız, oyuna hakim olma, orta saha, savunma iyiydi ama en büyük sorunumuz 3. bölgede üretken değiliz. Bunun bedelini ödedik. Geçen hafta 3 gol attık, sayısız pozisyona girdik. Biz bugün sadece son dakikada pozisyon bulduk. Ön alanda kim olursa olsun üretken olamıyoruz. Geçen seneki o ritmi bulmamız lazım. Hocalarımız, oyuncular, yönetim çok üzülüyor. Başakşehir'in bu konumda olmasına alışkın değiliz." dedi.

Serdar ayrıca, "Normal hayattan bile keyif alamıyoruz. Bu duruma biz getirdik, bu durumda biz çıkarmalıyız. Artık acil olmaya başladı. Düşme korkusundan değil, yukarıyla puan açılıyor. Biz ilk 5, ilk 6 oynamak istiyoruz. Son toplarda şanssızlık değil, bir şey var. İdmanda her şeyi inanılmaz yapıyoruz, bir görseniz. Ne golüm var ne asistim var bu sene. 8 maç oynadım. Bana yakışmıyor. Daha çok çalışmalıyız. Futbol şansımız biraz da yanımızda olsa... Çalışmaya devam edeceğiz, en sonunda olacak. Allah'ın izniyle geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

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