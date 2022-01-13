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Spor

Serdar Gürler Başakşehir'e transfer oldu

Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'dan Serdar Gürler ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA13 Ocak 2022 Perşembe 16:42 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:42
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Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'un tecrübeli futbolcusu Serdar Gürler ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, Serdar Gürler'in transferi için kulübü İttifak Holding Konyaspor ile anlaşmış olup başarılı futbolcuyu 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı.

Serdar Gürler'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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