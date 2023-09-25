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Spor

Serdar Gürler: Galatasaray'ın penaltısı penaltı değil

RAMS Başakşehir'in başarılı oyuncusu Serdar Gürler, Galatasaray maçında yaşananlarla ilgili konuştu.

25 Eylül 2023 Pazartesi 00:38 - Güncelleme:
Serdar Gürler: Galatasaray'ın penaltısı penaltı değil
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Serdar Gürler, Galatasaray maçında konuşulan ofsayt ve penaltı pozisyonuyla ilgili konuştu.

Özellikle sosyal medyada çok fazla konuşulan ofsayt pozisyonuyla ilgili "Benim pozisyonumu anlatayım. Şut atacaktım ama karar değiştirdim. Piatek içerideydi ve pas atmak isteyince o an bir dengesizlik oldu. Ayrıca pozisyon zaten ofsayt. Neyini konuşuyorlar bu pozisyonun" diye konuştu.

"BİZİM TAKIM TUTMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Profesyonel oyuncu olduğu ve takım tutma gibi bir durumu olmadığını söyleyen Serdar Gürler, "Biz ekmeğimiz neredeyse oralıyız. Galatasaraylılık falan hiçbir şey yok. Biz futbolcuyuz. Bizim takım tutma lüksümüz yok. Kimse bana hikaye atmasın. Galatasaray'mış falan. Geçsinler onları. Bütün bütün büyük takımlara gol atmışım. Şimdi Fenerbahçe'ye gol attığımda Galatasaraylı veya Galatasaray'a gol attığım zaman Fenerbahçeli mi oluyorum?" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN PENALTISI DOĞRU DEĞİL"

Son olarak Galatasaray'ın penaltısının da doğru karar olmadığını söyleyen Gürler, "Galatasaray'ın penaltısı bence penaltı değil. İkinci golü bulmasalar maç farklı bir yere gidebilirdi. Ama sağ olsunlar VAR'a gitmeden net penaltı diyen bir hakem oldu. Şaka gibi. Her ikili mücadelede onlara verdi. Yapacak bir şey yok. Üç gün sonra bir maçımız daha var, ona hazırlanıyoruz." sözlerini kullandı.

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