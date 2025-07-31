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Spor

Serdar Gürler: Hayalim Eyüpspor'u bu sezon Avrupa'ya götürmek

Eyüpspor'un yeni transferi Serdar Gürler, yeni sezonda takımıyla birlikte Avrupa Kupalarına katılmak istediğini dile getirdi.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 16:37 - Güncelleme:
Serdar Gürler: Hayalim Eyüpspor'u bu sezon Avrupa'ya götürmek
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Eyüpspor'un yeni transferi Serdar Gürler, yeni sezonda takımıyla birlikte Avrupa Kupalarına katılmak istediğini söyledi.

Eflatun-sarılı takımın sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gürler, ekibe kısa sürede adapte olduğunu belirtti.

Takım arkadaşları tarafından çok iyi karşılandığını vurgulayan Gürler, "Burada tanıdığım çok kişi var. Bu yüzden adaptasyon sorunu gibi bir durum yaşamadım. Salonda olsun, sahada olsun eskisi gibi neşeli Serdar'ın geri döndüğünü herkes gördü. Böyle karşılandığım için çok mutluyum. Kamp süreci çok güzel geçiyor. Çok çalışıyoruz, ağır çalışıyoruz. Hazır olduğumuzu söyleyebilirim. İnşallah da güzel biter." ifadelerini kullandı.

Serdar, takımda en iyi anlaştığı kişinin Halil Akbunar olduğunu, genç oyunculardan da Hamza Akman'ın geleceğinin çok parlak olduğunu dile getirdi.

Yeni sezon hakkındaki düşüncelerini ve taraftara mesajını da paylaşan Gürler, şunları söyledi:

"Hayatta her şey planlandığı gibi gitmez. Maç maç bakmak lazım. Ama benim hayalim, elimden gelen katkıyı vererek Eyüpspor'u bu sezon Avrupa'ya götürmek. Ben Başakşehir'de oynarken de Eyüpspor maçlarına geliyordum. İnanılmaz bir atmosfer oluyordu. İnşallah aynı ruhu bu sene bulabiliriz. Başkanımız stat projesini ve hedefini söyledi. İnşallah o güne kadar hangi statta olursak olalım taraftarların desteğini görürüz. Size ihtiyacımız var, bizi son dakikaya kadar destekleyin."

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