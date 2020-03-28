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Spor

Göztepe Serdar Gürler'le imzalayacak

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, takımın en skorer oyuncusu Serdar Gürler'le sözleşme yenileme kararı aldı.

DHA28 Mart 2020 Cumartesi 12:04 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 12:04
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Bu sezon attığı 6 golün yanı sıra 5 asist yapan Serdar'ın satın alma opsiyonunun Göztepe'de olduğu açıklandı. İspanya'nın Huesca ekibinde geçen sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanan kanat oyuncusunun yeni sezonda da kariyerine Göztepe'de devam etmesi için çalışmalar başladı. Başkan Vekili Talat Papatya, Serdar'ın çok sevdikleri bir oyuncu olduğunu belirterek, "Futbolcumuz burada mutlu. Satın alma opsiyonu kulübümüzde" diyerek yeni bir sözleşmeye sıcak baktıklarını ifade etti.

Göztepe camiası sezona verilen arada yönetime, futbolculara ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından derin bir nefes aldı. Kimsede salgına rastlanmaması endişeleri giderirken, Başkan Mehmet Sepil tüm takım ve personeli kurallara harfiyen uymaları konusunda tekrar uyardı. Hiç kimsenin evinden çıkmamasını isteyen Sepil'in sürekli futbolcular ve teknik direktör İlhan Palut'la iletişim halinde olduğu belirtildi. Oyuncuların da psikolojik olarak çok rahatladığı ve idmanları evlerinde eksiksiz sürdürdüğü vurgulandı.

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