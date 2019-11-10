Serdar ile Tolga Fener’de ışıldıyor
GALATASARAY’DA Fatih Terim tarafından kapının önüne konulan Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci, Fenerbahçe formasıyla Kasımpaşa maçında göz kamaştırdı.
- Star Spor
Kronik sakat denilen iki isimden Tolga’nın kullandığı kornerle Gustavo penaltı kazandırırken, son 4 maçta stoperde müthiş oynayan Serdar ise galibiyet golüne imza attı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, twitterda “Serdar ve Tolga için Terim’e duacıyız” paylaşımlarında bulundu.
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