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Spor

Serdar Saatçı 3. Lig maçında kırmızı kart gördü

Beşiktaş'tan Portekiz'in Braga takımına transfer olan Serdar Saatçı, B takımıyla çıktığı AD Fafe maçının 21. dakikasında kırmızı kart gördü.

IHA24 Ekim 2022 Pazartesi 13:43 - Güncelleme:
Serdar Saatçı 3. Lig maçında kırmızı kart gördü
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Beşiktaş'ın sezon başında kampta kadro dışı bıraktığı ve ardından Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, bu hafta gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

Serdar Saatçı, Braga B takımı ile çıktığı karşılaşmanın 21. dakikasında yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü. Portekiz 3. Lig A Grubu 6. hafta müsabakasında Braga B takımı ile AD Fafe'nin karşılaştığı maça ilk 11'de başlayan genç futbolcu, karşılaşmanın 21. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

AD Fafe, 90+1'de Pedro Matos'un penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı

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