Serdar Saatçı 3. Lig maçında kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ın sezon başında kampta kadro dışı bıraktığı ve ardından Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, bu hafta gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

Serdar Saatçı, Braga B takımı ile çıktığı karşılaşmanın 21. dakikasında yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü. Portekiz 3. Lig A Grubu 6. hafta müsabakasında Braga B takımı ile AD Fafe'nin karşılaştığı maça ilk 11'de başlayan genç futbolcu, karşılaşmanın 21. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

AD Fafe, 90+1'de Pedro Matos'un penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı