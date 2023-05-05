Serdar Saatçı'dan sürpriz itiraf! ''Gençlik ateşiyle camı kırdım''

Serdar Saatçı, sezon başında Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekiplerinden Braga'ya transfer oldu. Genç futbolcu, siyah-beyazlı takım hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ

Serdar Saatcı, Beşiktaş forması ile 15 resmi müsabakaya çıktı. Genç futbolcu söz konusu maçlarda 1 kez gol atıp 1 kez de asist yaptı.

Genç futbolcu Serdar Saatçı, Beşiktaş'tan ayrılma sebeplerini ve Valerien Ismael ile yaşadıklarını Tivibu Spor'da açıkladı.

SOYUNMA ODASINDA GENÇLİK ATEŞİYLE CAMI KIRDIM

Serdar Saatçı yaptığı açıklamada, "Kampın ikinci maçıydı. İlk maçta da yedek başlamıştım, oyuna girdikten sonra güzel bir performans göstermiştim. Diğer maçta 11'de oynayacağımı düşünüyordum. Kadroyu görünce moralim bozuldu. Oyuna geç girdim, erkenden çıkarıldım. Oyundan çıkınca, soyunma odasında gençlik ateşiyle camı kırdım.

Kapıyı tekmelemedim. Bu da sinirden olmuştu. Bunu da kimse bilmiyordu. Süreçler hep yanlış anlatıldı. En büyük hatam sessiz kalmamdı. Camı kırmıştım, otele vardığımda yapabileceğim hiçbir şey kalmamıştı çünkü uçak biletim alınmıştı. Ceyhun Kazancı ile konuştum, kendimi hazır hissediyordum. O da bana 'Hocanın kararı.' demişti. Ben de saygı duyup İstanbul'a dönmüştüm." dedi.

'ASGARİ ÜCRETLE OYNUYORDUM'

Ayrılık süreciyle ilgili konuşan genç oyuncu, "Sürecin devamında sözleşme olayları da dönmüştü. Beşiktaş'ta kalmayı gerçekten çok istiyordum. Konu kesinlikle para değil. Beşiktaş'ta ilk başladığım zamanlarda asgari ücretle oynuyordum.

Öncesinde hiçbir zaman benimle sözleşme imzalamak istemediler. Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı ile oturmuştuk, onlara 'Daha çok oynamak istiyorum' demiştim. 'Düşüneceğiz' demişlerdi ama bana söyledikleri tek şey 'Valerien Ismael seni istemiyor' olmuştu." ifadelerini kullandı.

Serdar ayrıca, "Beşiktaş'ta istediğim gibi bir süreç gerçekleşmedi. Beni hiçbir zaman 'Beşiktaş'ın çocuğu' gibi hissettirmediler. Değersiz hissettim, her zaman yalnız kaldım. Süreç benim için iyi geçmedi." diye konuştu.