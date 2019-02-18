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Serdar Taşçı'dan penaltı yorumu! 'Bence faul yok'

Başakşehir'in Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Serdar Taşçı, Robinho ve Mossoro açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Başakşehir'de futbolcular maç sonu önemli açıklamalar yaptı.

"O POZİSYONDA FAUL YOK"

Antalyaspor'un penaltı itirazında bulunduğu pozisyon hakkında konuşan Serdar Taşçı, "İlk maçımı oynadım ve mutluyum. 2-0'ı bulsaydık daha rahatlayacaktık. Doukara ile olan pozisyonumda ikimiz de aynı anda yükseldik. bence faul yok." dedi.

"AVCI DA BÜYÜK HOCALAR ARASINDA"

Abdullah Avcı'ya da övgülerde bulunan Serdar Taşçı, "Büyük hocalarla çalıştım, Abdullah Avcı'yı da büyük hocalar arasında sayabilirim. Başakşehir şampiyonluğu boşuna kovalamıyor. İnşallah bu sene başarırız." ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK MAÇ VAR"

Robinho ise "Gol kaçırdığım için üzülüyorum, kendime kızıyorum ama önemli olan takımın kazanması. Bunlardan daha önemli kazanmaktı ve bunu başardık. Ligdeki durumumuz iyi ama çok maç var. Aynı şekilde devam ederek tüm puanları almamız gerekiyor." şeklinde açıklama yaptı.

"ÇOK KRİTİK MAÇTI"

Başakşehir'in bir diğer yıldızı Mossoro maç sonunda "Net bir gol kaçırdık. Çok şükür ki bu kaçırdığım pozisyonu daha sonra aramadık. Erzurumspor maçının ardından bu maç oldukça kritikti. Antalyaspor'a göre daha çok pozisyona girdik. Anlamlı ve önemli bir galibiyet oldu" dedi.

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