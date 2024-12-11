Serdar Topraktepe: Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ve oyunculardan Jonas Svensson Bodo/Glimt maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Svensson ve Topraktepe'nin açıklamaları;

"BODO SAYGI DUYULACAK TAKIM"

"Bugün son idmanı yapacağız. İdmandan sonra da istirahate çekilip maça çıkacağız. Bodo, saygı duyulacak bir takım. Takım oyununu çok iyi oynuyorlar. Biz de Beşiktaş'ız, buraya galibiyet için geldik. Beşiktaş her yerde galibiyet için oynar. Güzel bir maç olacağı, iki takımın da iyi mücadele edeceğine inanıyorum. İnşallah kazanan biz oluruz."

"Öncelikle Türkiye'den geldiğimizden buraya geldiğimizde 10-12 derece oynuyor. Hava şartları ve sahayı tanımak amaçlı son idmanı burada yapmayı uygun gördüm. Burada idman yapmak istedim."

"Eksiklerimiz çok, onlar da aramıza dönmek için çok istekliler. Ama Beşiktaş ne olursa olsun, diğer arkadaşlarımız da Beşiktaş'ı temsil ediyor. Hepsine güveniyorum. Beşiktaş'ın kazanması için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum."

"BEŞİKTAŞ'IN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"

"Derbiyi kapattık. Yorgunluk olabilir ama ne olursa olsun yarın biz burada Beşiktaş karakterini ortaya koymaya çalışacağız."

Ne zaman ihtiyaç olsa Beşiktaş'ın başında olması...

"Artık bu konulara fazla girmek istemiyorum. Her seferinde bunların söylenmesi fazlalaşmaya başladı. Beşiktaş'ın çalışanıyım, Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm şu anda. Beşiktaş için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Beşiktaş'ın içinde 31 senedir varız, Beşiktaş için elimizden geleni yapıyoruz."

"Ben daha önceki maçları da izledim. Bodo, takım oyununu iyi oynuyor. Enerjik ve disiplinli bir takım. Bunları biliyoruz. Geçen sene kendi sahamızda oynadığımız maçı izledim. Az önce de söyledim, Bodo, saygı duyulacak bir takım. Çıkacağız, biz de Beşiktaş'ız, güzel bir maç olacak. İnşallah kazanan biz oluruz."

JONAS SVENSSON DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

"Yarın zor bir maç olacağının bilincindeyiz. Elimizden geldiği kadar iyi hazırlanmaya çalıştık. 3 puana ihtiyacımız var. Onun için oynayacağız."

"Geçen sene burada yoktuk ama şunu da söylemem gerekiyor, takımda değişiklik oldu. Avrupa'dan gelenlerin büyük bir çoğunluğu burada zorlandı. Zor bir takım olduğunu biliyoruz ve biz hazırız. Geçen seneye göre daha çok çalışacağız."

"Yarın deplasmanda oynayacağız, zor bir şehirde, zeminde oynayacağız. Çimlere tanıdık değiliz, zor olacağını biliyoruz ama asla bir neden olmaz. Amacımız yarın kazanmak."