15'te Immobile, 63'te Rashica direğe vurdu.

60. dakikada oyundan çıkan Joao Mario ıslıklandı.

Kingsley Schindler, 90+7'de topu çizgiden çıkardı.

Serdar Topraktepe yönetiminde son maçına çıkan Beşiktaş, ilk yarıda Samsunspor'a karşı etkili olamadı. İlk 45 dakikada rakip kaleye isabetli şut gönderemeyen siyah beyazlılar, isabetli orta bile bulamadı. Kara Kartal, ilk yarıyı korner kullanamadan tamamladı. Ev sahibi ekip sadece 15. dakikada Ciro Immobile ile gole yaklaştı. İtalyan futbolcu, uzak mesafeden kaleyi sert bir şekilde yokladı fakat top direkte patladı. Beşiktaş, ikinci devreye de iyi başlayamadı. 63'te Rashica direğe takıldı. 64. dakikada Samsunspor'da Drongelen'in atılmasıyla hakimiyeti eline alan Kartal, pozisyona girmeye başladı. Rafa Silva, 70'te karşı karşıya Okan'ı geçemedi. Mert Günok, yaptığı kurtarışlarla devleşti. Uzun süre 10 kişi oynayan rakibine gol atmayı başaramayan Beşiktaş, bu sezon ligde kendi sahasında üst üste maç kazanma başarısını yine gösteremedi