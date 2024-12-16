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Spor

Serdar Topraktepe: Özür dilerim

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

16 Aralık 2024 Pazartesi 22:27 - Güncelleme:
Serdar Topraktepe: Özür dilerim
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çok kötü bir oyun oynadıklarını söyleyen Topraktepe, "Bu maçın önemini, Fenerbahçe maçından daha zor olacağını, Adana Demirspor'un kaybedecek bir şeyinin olmadığını ve iyi başlamamız gerektiğini söyledik. Ama maça başladık, hiç bir reaksiyon göstermedik! Bazı maçlarda teknik ve taktik konuşulmaz, bu maç öyleydi." dedi.

Kendisi adına özür dileyen Topraktepe, "İkinci yarı reaksiyon verdik ama iş işten geçmişti! Kendi adıma, bütün camiadan özür dilerim! Takımın bu durumda olmaması gerekir. Çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum!" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

Topraktepe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'u galibiyetinden dolayı kutladı.

Bu maçın önemini futbolcularına defalarca söylediklerini anlatan Topraktepe, şunları dile getirdi:

"Fenerbahçe maçından da zor olacağını söyledik. Çünkü Adana Demirspor'un kaybedeceği bir şey yoktu. Futbolcularının kaybedeceği bir şey yoktu. Bize göre rahattılar. O yüzden 'direnç göreceğimizi' söylemiştik. Ama maça başladığımızda ilk yarı futbolcularım bu reaksiyonu gösteremedi. İlk yarıyı 2-0 mağlup kapattık. İkinci yarı bunu göstermeye çalıştık. Gösterdik de golü de bulduk. 10 kişi kaldık, pozisyonlar vardı ama iş işten geçmişti. Bunu ilk yarı yapmamız gerekiyordu. Camiamdan ve taraftarımdan özür diliyorum. Bazı maçlar vardır tekniğin, taktiğin konuşulmadığı maç, böyle bir maçtı. Kaybettiğimiz için de çok üzgünüm."

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