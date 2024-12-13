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Spor

Serdar Topraktepe: Tercihlerimde sorun yok

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Bodo/Glimt'e mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

13 Aralık 2024 Cuma 01:27 - Güncelleme:
Serdar Topraktepe: Tercihlerimde sorun yok
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Bodo/Glimt'e mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

"YEDİĞİMİZ GOLLER DEMORALİZE ETTİ"

Serdar Topraktepe yaptığı açıklamada, "İlk başladığımızda oyun planımızı yapıyorduk. Bunun neticesini aldık, golü bulduk. Hatta Rafa ikiyi yapabilirdi. Olmadı. Ondan sonra yediğimiz basit goller takımı demoralize etti." dedi.

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ"

Daha iyi şeyler yapabileceklerini söyleyen Topraktepe, "İkinci yarıda bunu düzeltmek için sahaya çıktık ama ilk 15 dakikada bocaladık. Yorgunluklar oldu. Oyuncu değiştirdik. Son dakikalarda pozisyonlarımız vardı. Berabere de bitebilirdi. İlk 30 dakikayı süre olarak uzatabilirsek daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"SORU İŞARETİM YOK"

Serdar Topraktepe ayrıca, "Oyuncu tercihlerimle ilgili soru işaretim yok." diye konuştu.

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