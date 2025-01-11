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Spor

Serdar Topraktepe'den Bodrum FK karşısında 2 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 20:07 - Güncelleme:
Serdar Topraktepe'den Bodrum FK karşısında 2 değişiklik
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Ernest Muçi, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Moatasem Al-Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

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