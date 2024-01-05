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Spor

Serdar Topraktepe'den Rachid Ghezzal açıklaması

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Kasımpaşa maçı öncesinde konuştu. Topraktepe, kadroya geri dönen Rachid Ghezzal içinde açıklamalarda bulundu.

5 Ocak 2024 Cuma 19:56 - Güncelleme:
Serdar Topraktepe'den Rachid Ghezzal açıklaması
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Kasımpaşa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Maç öncesi hazırlıklara değinen Topraktepe, "Zaten ara uzak değildi. Hemen başladık, kamp dönemi geçirmedik. Geçen hafta biz başladık, bu hafta da hazırlıklarımızı yaptık. Kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Rakibimizin ön tarafı, ligin ilk 5'ine giriyor gol üretmede, biz de buna önlem alıp kendi sahamızda kazanmak için oynayacağız" dedi.

Yeniden kadroya alınan Rachid Ghezzal hakkında konuşan Topraktepe, "Ghezzal bizim aramızdaydı zaten, yönetime söyledik, onlar da talebi kabul ettiler. Biz de aramıza aldık, zaten içimizdeydi." ifadelerini kullandı.

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