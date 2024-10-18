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Spor

Serdar Topraktepe'nin cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Serdar Topraktepe'nin 2 maçlık cezasını onadı.

18 Ekim 2024 Cuma 22:14 - Güncelleme:
Serdar Topraktepe'nin cezası onandı
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan arasında gerginlik oldu.

Serdar Topraktepe ve Selçuk İnan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Topraktepe'ye 2 maç men ve 58 bin lira ceza verilirken, Selçuk İnan'a ise 1 maç men ve 29 bin 250 lira ceza verildi.

SERDAR TOPRAKTEPE'NİN CEZASI ONANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Serdar Topraktepe'nin cezasını onadı.

TAHKİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI

"23. E.2024/435 – K.2024/421

Beşiktaş A.Ş. Antrenörü Serdar Topraktepe'nin PFDK'nın 10.10.2024 tarih ve E.2024-2025/206 - K.2024-2025/288 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş A.Ş. Antrenörü Serdar Topraktepe'nin rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla, karar verilmiştir."

  • Tahkim Kurulu
  • Serdar Topraktepe

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