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Spor

Serdar'ın gözü Jesus'ta!

Fenerbahçe2nin yıldız ismi Serdar Dursun kulüpteki geleceğinin belirlenmesi için sezon sonunu ve teknik adam Jorge Jesus'un takımda kalıp kalmayacağını bekliyor.

7 Mayıs 2023 Pazar 14:02 - Güncelleme:
Serdar'ın gözü Jesus'ta!
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Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt formasıyla 27 golle gol kralı olduktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Serdar Dursun, 2021'den bu yana Sarı-Lacivertli formayı terletiyor.

Jorge Jesus ile yıldızı bir türlü barışmayan 31 yaşındaki forvet, kalan maçlarda maksimum sayıda şans bekliyor.

GÖZÜ JESUS'TA

Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta 4 gol, 5 asist üreten ve sadece 9 maçta 11'de şansa bulabilen Serdar Dursun, teknik direktör Jesus'un takımdaki geleceğinin şekillenmesini bekliyor.

Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu, Portekizli hocanın kalması halinde takımdan ayrılmayı da gündeminde bulunduruyor.

19 GOL 9 ASİST

Şu ana kadar Kanarya'da 62 maçta oynayan Dursun, 19 gol, 9 asist üretti.

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