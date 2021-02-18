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Spor

Serene Williams'ı eleyen Naomi Osaka finale yükseldi

Serena Williams'ı 2-0 yenen Naomi Osaka, Avustralya Açık'ta finale yükselen ilk isim oldu. Osaka, finalde Karolina Muchova-Jennifer Brady maçının galibiyle karşılaşacak.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 09:16 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 09:16
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Serena Williams'ı 2-0 yenen Japon Naomi Osaka adını finale yazdırdı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final maçında 3 numaralı seribaşı Osaka ile 10 numaralı seribaşı Williams karşı karşıya geldi.

23 yaşındaki Osaka, toplam 75 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanarak turnuvada ikinci kez finale çıktı.

2019 yılının şampiyonu Osaka, finalde Karolina Muchova-Jennifer Brady maçının galibiyle karşılaşacak.

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