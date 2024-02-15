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Spor

Serge Aurier izin kullanmadı ve Galatasaray'ına geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier izin kullanmadan Afrika Kupası dönüşü hemen takıma katıldı.

Sabah15 Şubat 2024 Perşembe 11:29 - Güncelleme:
Serge Aurier izin kullanmadı ve Galatasaray'ına geldi
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Fildişi Sahili ile Afrika Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier, çarşamba günü takıma katıldı. Ardından da sarı-kırmızılı formayı giyip resmi imzayı attı.

İZİN KULLANMADI

Aslında bugün (perşembe) beklenen ancak Sparta Prag karşılaşması nedeniyle uçağını erkene alan 31 yaşındaki sağ beki teknik direktör Okan Buruk'un maç kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.

"ÇOK GURURLUYUM"

Fildişili oyuncu, "Böylesine tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Daha önceden Fildişi'nde oynamış arkadaşlarımla sohbet ettim. Burada oynamak benim için çok büyük gurur" dedi. Bu arada geçen hafta kadroya katılan Derrick Köhn ise ismi UEFA listesine eklenmediği için Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek.

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