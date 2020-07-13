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Spor

Serge Aurier'in kardeşi Christopher Aurier öldürüldü

Tottenham'ın yıldız futbolcusu Serge Aurier'in kardeşi Christopher Aurier, Fransa'nın Toulouse kentinde silahla öldürüldü.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:15 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:15
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Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı sarsan ölüm haberi. Tottenham forması giyen Serge Aurier’in kardeşi bu sabaha karşı 05.00’te vurularak öldürüldü.

Aurier’in 26 yaşındaki kardeşi Christopher, Fransa’nın Toulouse kentinde silahla öldürüldü. Aurier'in takımı Tottenham da ölüm haberini doğrularken Fildişi Sahilli futbolcunun yanında olduklarını belirttiler.

Sabah karşı bir gece kulübünün çıkışında gerçekleşen olayda katilin kaçmadan hemen önce bir kez de mide bölgesine doğru ateş ettiği ifade edildi.

Serge Aurier'in kardeşi de abisi gibi futbolcuydu...

Cinayetle ilgili polisin soruşturma başlattığı ve katili arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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