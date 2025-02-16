İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2025 Pazar / 18 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2388
  • EURO
    38,0197
  • ALTIN
    3360.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Serge Aurier'in yeni adresi MLS oldu

Bir dönem Galatasaray forması giymiş olan Serge Aurier'ın yeni adresi MLS ekiplerinden San Diego FC oldu.

HABER MERKEZİ16 Şubat 2025 Pazar 12:05 - Güncelleme:
Serge Aurier'in yeni adresi MLS oldu
ABONE OL

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'in yeni adresi belli oluyor.

Foot Mercato'nun haberine göre; MLS ekiplerinden San Diego FC, Serge Aurier ile temas halinde.

Haberde, San Diego'nun bonservisi elinde bulunan Aurier'i kadrosuna katmaya yakın olduğu ve Fildişi Sahilli oyuncunun da ABD'de futbol oynama fikrine sıcak baktığı kaydedildi.

SADECE 4 MAÇA ÇIKMIŞTI

Galatasaray'a genç sezonun ara transfer döneminde transfer olan 32 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, sarı kırmızılılarda sadece 4 maça çıkabilmiş ve geçtiğimiz yaz takımdan ayrılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.