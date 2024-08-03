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Spor

Serge Gnabry'den ayrılık iddialarına cevap!

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Serge Gnabry, hakkında çıkan ayrılık söylentilerine cevap verdi.

3 Ağustos 2024 Cumartesi 20:04 - Güncelleme:
Serge Gnabry'den ayrılık iddialarına cevap!
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Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Serge Gnabry, ayrılık iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bayern'in seni satmak istediği doğru mu?" sorusuna yanıt veren Alman yıldız, "İnsanların bu kadar çılgınca spekülasyon yapması çılgınca. Hala geçerli bir kontratım var ve en üst seviyede futbol oynuyorum. Tekrar forma girmek ve insanların benden beklediği performansı göstermek istiyorum. Sözleşmemin bitmesine 2 yıl var, üzerimde baskı yok." sözlerini sarf etti.

29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 20 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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