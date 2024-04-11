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Spor

Serge Gnabry'den Bayern Münih'e kötü haber

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile karşılaşan Bayern Münih'te sakatlanan yıldız oyuncu Serge Gnabry'den kötü haber geldi.

11 Nisan 2024 Perşembe 09:09 - Güncelleme:
Serge Gnabry'den Bayern Münih'e kötü haber
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda Arsenal ile 2-2 berabere kalmıştı. Karşılaşmada sakatlanan Bayern Münih'in yıldızı Serge Gnabry'nin son durumu belli oldu.

GNABRY 2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada Serge Gnabry'nin sol uyluk kas lifini yırttığı belirtildi. Gnabry'nin yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Gnabry bu sezon Bayern Münih formasını 17 maçta giydi. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

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