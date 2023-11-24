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Spor

Serge Ibaka: Bayern'de oynamaya odaklanmış bulunuyorum

14 sezon NBA'de oynamış olan ve şu an Bayern Münih forması giyen Serge Ibaka, kendini Euroleague'de geliştirmeye odaklandığını dile getirdi.

24 Kasım 2023 Cuma 13:27 - Güncelleme:
Serge Ibaka: Bayern'de oynamaya odaklanmış bulunuyorum
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Eski NBA oyuncusu Serge Ibaka, kendini Euroleague'de geliştirmeye odaklandığını söyledi.

Şu anda Bayern Münih'te forma giyen Ibaka, 14 NBA sezonunun ardından Avrupa basketboluna uyum sağlama sürecinde yer alıyor.

Ibaka, önceki NBA sezonunun çalkantılı sonuna, kısa süreliğine Milwaukee Bucks'ta forma giymesine, ardından takas edildikten sonra Indiana Pacers tarafından serbest bırakılmasına şu şekilde değindi:

"Bayern'de oynamaya odaklanmış bulunuyorum. Burada kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum. Basketbol oynamak bir insanın yapabileceği en güzel şeylerden biri. Ben de 10 ay boyunca oynamamıştım ve şimdi oynayabiliyorum, ki bu da yapmayı sevdiğim bir şey. Bu fırsat için minnettarım."

Ibaka, Bayern ekibi ile %56.7 şut isabetiyle 11.1 sayı ve 6.1 ribaund ortalamaları yakalıyor.

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