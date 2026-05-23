Sergej Jakirovic: Çok zorlandık ama başardık

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, takımın Premier Lig'e yükselmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Jakirovic, "İnanılmaz bir duygu, gözlerime inanamıyorum. Çok zorlandık ama başardık." dedi.

Sözlerine devam eden maçla ilgili görüşlerini aktaran Sergej Jakirovic, "Maçtan önce de söylediğim gibi, topu kendilerinde tutmaktan büyük keyif alıyorlar. Tamam, çok net fırsatlar yakalayamadılar ama 15. dakikadan sonra dizilişimizi değiştirdik. Crooks, Oli McBurnie'ye yardım etmeye çalıştı. Oli'nin golü çok iyiydi. Oli bu tür maçları oynamayı seviyor. 15 gol atacağı konusunda anlaşmıştık. Normal sezon en kötüsüydü, sonra tamamen yeni bir turnuvaya başladık ve orada kaç puan kazandığınız önemli. Bu bir baskı meselesi çünkü her şeyi düzeltmek için zamanınız var. Bu çok zorlu ve çok zor bir lig, bu yoğunluk ve inanılmaz bir şey." diye konuştu.