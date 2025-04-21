İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2025 Pazartesi / 23 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2016
  • EURO
    44,2862
  • ALTIN
    4169.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergej Jakirovic yönetiminde Kayserispor çıkışta! 4 maçtır yenilmiyor
Spor

Sergej Jakirovic yönetiminde Kayserispor çıkışta! 4 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor'da teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinin ardından takım oynanan son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. İşte detaylar...

AA21 Nisan 2025 Pazartesi 11:45 - Güncelleme:
Sergej Jakirovic yönetiminde Kayserispor çıkışta! 4 maçtır yenilmiyor
ABONE OL

Teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinden sonra çıkışa geçen Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de 4 maçtır yenilmiyor.

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, Bosna Hersekli Jakirovic'in göreve başlamasıyla çıkışa geçti.

Jakirovic yönetiminde ilk sınavını ligin 22. haftasındaki Trabzonspor maçında veren Kayseri ekibi, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Sonraki hafta evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, 24. haftada ikas Eyüpspor deplasmanından 1-1'lik skorla döndü.

Ligin 25. haftasında evinde Göztepe'yi 1-0 yenen Kayserispor, 26. haftada deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu, 27. haftada sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1'le geçti, 28. haftada da dış sahada Gaziantep FK'ye 1-0 kaybetti.

SARI-KIRMIZILI EKİP 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ligin 29. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 5-0, 30. haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 ve 31. haftada sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Kayseri ekibi, cezalı ve sakat toplam 9 futbolcusundan yoksun çıktığı maçta deplasmanda dün Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.

Ligde son 4 maçtır yenilmeyen Kayserispor, Jakirovic yönetiminde oynadığı 11 karşılaşmadan 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Kayseri ekibi, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü.

Ligde 19 maçta topladığı 16 puanla 17. sırada yer alırken takımın başına geçen Jakirovic, 11 müsabakada 21 puan alarak 37 puana çıkardığı takımı averajla 13. sıraya yükseltti.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.