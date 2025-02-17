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Spor

Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor 3 maçta 5 puan topladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Boşnak Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile çıktığı 3 maçta 5 puan topladı.

IHA17 Şubat 2025 Pazartesi 10:06 - Güncelleme:
Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor 3 maçta 5 puan topladı
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, kötü gidişatını durdurdu. Ligde kalma adına mücadelesini sürdüren sarı kırmızılılar, yeni Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile oynadığı 3 maçta 5 puan topladı. Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılması sonrasında anlaşmaya varılan Boşnak Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile 3 maça çıkan Kayserispor, sahasında Konyaspor'u mağlup ederken, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

Sergilediği futbol ile takdir toplayan ve 3 maçtır yenilmeyen sarı kırmızılı ekip, bu hafta da sahasında Göztepe ile oynayacağı maçı kazanıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

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