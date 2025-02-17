Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor 3 maçta 5 puan topladı

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, kötü gidişatını durdurdu. Ligde kalma adına mücadelesini sürdüren sarı kırmızılılar, yeni Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile oynadığı 3 maçta 5 puan topladı. Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılması sonrasında anlaşmaya varılan Boşnak Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile 3 maça çıkan Kayserispor, sahasında Konyaspor'u mağlup ederken, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

Sergilediği futbol ile takdir toplayan ve 3 maçtır yenilmeyen sarı kırmızılı ekip, bu hafta da sahasında Göztepe ile oynayacağı maçı kazanıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.