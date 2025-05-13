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Spor

Sergej Jakirovic'ten Galatasaray açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-1 yenen Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi13 Mayıs 2025 Salı 01:24 - Güncelleme:
Sergej Jakirovic'ten Galatasaray açıklaması
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-1 yenen Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, igde kalma konusunda çok önemli bir puan kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından konuşan Jakirovic, oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik ederek bugün iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Futbolcuların sahada çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Jakirovic, çok önemli bir üç puanı hanelerine kazandırdıklarını ifade etti.

Maç boyunca iyi oynadıklarını aktaran Jakirovic, "Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Daha fazla gol pozisyonuna girdik ve ana hedefimiz olan ligde kalma konusunda çok önemli bir adım attık. Dolayısıyla bugünkü galibiyetten dolayı tatmin olduk." dedi.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Bir gazetecinin gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında her iki takımın 1 puan alması durumunda biri şampiyonluğunu diğerinin ise ligde kalmayı garantileyeceğini sorması üzerine Jakirovic, "Onlar için de bizim için de en iyi seçenek 1 puan almak. Tabii ki Galatasaray büyük bir favori ve şampiyonluk için mücadele ediyor." diye konuştu.

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